Bis zu 17 Grad und trocken am Dienstag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Heiter bis wolkig wird es am Dienstag in Sachsen-Anhalt. Maximal 17 Grad sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zu erwarten. Es bleibt trocken und aus dem Nordosten weht ein schwacher Wind. In der Nacht auf Mittwoch kühlt es bis auf fünf Grad ab. Es wird leicht windig und bewölkt.