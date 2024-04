Es ist ein Beleg dafür, dass Jobs beim Staat nach wie vor beliebt sind: Der Zoll kann in diesem Jahr all seine Ausbildungsplätze besetzen. Ein Teil der angehenden Zöllner wird in Erfurt ausgebildet.

Erfurt - Die deutsche Zollverwaltung kann im laufenden Jahr alle ausgeschriebenen Ausbildungs- und Studienplätze besetzen - ungeachtet des immer wieder beschworenen Mangels an Nachwuchs. Bis zu 400 angehende Zöllner in der Laufbahngruppe des mittleren Dienstes würden demnächst in Erfurt ihre Ausbildung beginnen, sagte ein Sprecher der Generalzolldirektion in Bonn der Deutschen Presse-Agentur. Wie viele Nachwuchsbeamte am Ende tatsächlich im aktuellen Jahrgang in der thüringischen Landeshauptstadt ausgebildet würden, sei derzeit noch nicht absehbar. „Wie genau die Verteilung erfolgt, ist noch unklar“, sagte er. Ihren Ausbildungsort auswählen könnten die angehenden Zöllner nicht. Als Bundesbeamte seien sie verpflichtet, ihren Dienst deutschlandweit dort zu verrichten, wo ihr Dienstherr sie einsetze. Der Zoll ist dem Bundesfinanzministerium unterstellt.

In Erfurt war im vergangenen Jahr ein neues Ausbildungszentrum des Zolls eröffnet worden. Dort werden nach Angaben der Generalzolldirektion ausschließlich Beamte des mittleren Dienstes ausgebildet, ebenso wie an den Zoll-Ausbildungsstandorten Plessow, Leipzig, Rostock und Sigmaringen. In der Thüringer Landeshauptstadt war eine ehemalige SED-Bezirksparteischule für die Nutzung durch den Zoll umgebaut worden.

Dass es nun ein weiteres Zoll-Ausbildungszentrum in der Mitte Deutschlands gebe, habe auf die Zahl der Bewerbungen beim Zoll im laufenden Jahr allerdings keine Auswirkungen gehabt, sagte der Sprecher der Generalzolldirektion. „Jedoch waren und sind die Bewerbungszahlen gerade bei den Hauptzollämtern Dresden, Erfurt und Magdeburg bereits erfreulich hoch.“ Seinen Angaben zufolge müssen Bewerber für einen Job bei der Zollverwaltung ihre Unterlagen in einem der verschiedenen Hauptzollämter einreichen.

2100 Nachwuchskräfte des gehobenen und mittleren Dienstes beginnen bei der Zollverwaltung den Angaben nach in diesem Jahr eine Ausbildung beziehungsweise ein duales Studium. Von ihnen haben 400 Nachwuchs-Zöllner des gehobenen Dienstes ihr Studium zum 1. März in Münster begonnen. Weitere 400 angehende Zollbeamte des gehobenen Dienstes werden ihr Studium zum 1. September beginnen. „Daneben werden weitere 1300 Nachwuchskräfte des mittleren Dienstes in der Zollverwaltung ab 1. September 2024 ausgebildet“, sagte der Sprecher.

Die aktuellen Bewerberzahlen beim Zoll hätten dabei die Zahl der zur Verfügung stehenden Ausbildungsstellen und Studienplätze bei Weitem überschritten. Allein für die Ausbildungsplätze des mittleren Dienstes zum 1. September habe es bundesweit etwa 13.000 Bewerbungen gegeben. „Der Zoll ist aufgrund der bestehenden Bewerbungslage sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell in der Lage, mit dem bestehenden Auswahlverfahren die am besten geeigneten Bewerberinnen und Bewerber zu gewinnen“, sagte der Sprecher.

Ob für das Ausbildungszentrum in Erfurt wie in der Vergangenheit angekündigt noch eine neue Zwei-Felder-Sporthalle gebaut wird, war nach den Angaben der Generalzolldirektion zunächst unklar. „Eine abschließende Entscheidung zur Errichtung der Zwei-Felder-Sporthalle steht noch aus“, sagte der Sprecher.