Anders als in Australien gibt es in Thüringen keine bekannten Copmuter-Probleme.

Erfurt - In Thüringen sind trotz weltweiter Computerprobleme bisher keine größeren Störungen bekanntgeworden. Ihm seien keine Einschränkungen bekannt, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Morgen. Auch am Universitätsklinikum Jena und am Flughafen Erfurt berichteten die Verantwortlichen zunächst von einem normalen Betrieb. Am Flughafen war für den Freitag aber ohnehin kein Abflug mit Passagieren geplant.

Größere Beeinträchtigungen gab es hingegen an den Flughäfen in Berlin oder Hamburg. Das Universitätsklinikum in Kiel sagte planbare Operationen ab. Weltweit kam es zu Einschränkungen unter anderem im Luftverkehr. Hintergrund ist Medienberichten zufolge ein missglücktes Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike. Der Fehler habe wiederum Software von Microsoft gestört, berichteten Medien wie der Finanzdienst Bloomberg.