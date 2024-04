Berlin - Die Berliner Jusos haben auf ihrer Landesdelegiertenkonferenz am Samstag ihren Vorstand neu bestimmt. Die bisherige Doppelspitze mit den beiden Vorsitzenden Svenja Diedrich und Kari Lenke wurde dabei erneut ins Amt gewählt, wie Lenke am Samstagnachmittag sagte. Rund 82,5 Prozent der Delegierten sprachen sich jeweils für die beiden Kandidatinnen aus. Auch der erweiterte Landesvorstand wurde gewählt. Außerdem beschloss die Berliner Jugendorganisation der SPD ein neues Landesarbeitsprogramm. Diskutiert wurde Lenke zufolge über den Europawahlkampf der Partei sowie Lösungsansätze zum Thema Armut in Berlin.