In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben die Sommerferien begonnen. Der ADAC hatte deswegen viel Verkehr auf einigen Autobahnen erwartet. Wie ist die Lage?

Hermsdorf - Der Reiseverkehr auf den Thüringer Autobahnen läuft zum Start der Sommerferien bislang ruhig. Auf den Autobahnen 4 und 9 gab es am Morgen zunächst kein sonderlich erhöhtes Verkehrsaufkommen und auch keine größeren Behinderungen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei auf Anfrage sagte. „Es ist recht entspannt – wider den Erwartungen.“ Vermutlich hätten viele Autoreisende ihre Fahrten schon früher angetreten. Die A4 gilt als wichtige Ost-West-Verbindung, auf der A9 reisen viele Urlauber in die Feriengebiete im Süden oder an der Ostsee.

Der ADAC hatte zum Start der Sommerferien vor einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf einigen Autobahnabschnitten gewarnt, vor allem rund um das Hermsdorfer Kreuz, das A4 und A9 verbindet. Die Sommerferien in Thüringen dauern bis zum zweiten Augustwochenende.