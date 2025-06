Nach den Protesten Rechtsextremer bleibt es in diesem Jahr beim CSD in Leipzig friedlich. Tausende ziehen beim Höhepunkt durch die Messestadt. Das Motto erinnert an die Friedliche Revolution von 1989.

Leipzig - Weit mehr als 10.000 Menschen haben am Samstag den Abschluss des Christopher Street Day in Leipzig gefeiert. Nach ersten Angaben der Polizei war es bei dem bunten Demonstrationsumzug zu keinerlei Störungen gekommen. Im Vorjahr hatten mehrere hunderte rechte Gegendemonstranten versucht, den Aufzug zu stören.

Das Motto in diesem Jahr lautete in Anlehnung an die Friedliche Revolution von 1989 „Wir bleiben hier!“. Mit dem Ausruf wollten die Menschen damals zum Ausdruck bringen, dass sie die ostdeutsche Gesellschaft nicht durch ein Auswandern in „den Westen“ aufgeben wollen. Sie wollten hierbleiben, etwas verändern und zum Besseren bewirken.

Dieser Gedanke treibt nach Angaben der Veranstalter auch den CSD in Leipzig an. „Auch wir gehen für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte auf die Straße. Gegen Ausgrenzung, Hass, Hetze und Diskriminierung“.

Regenbogenfahne zum Start am Neuen Rathaus

Mehr als eine Woche hatte es in Leipzig rund 50 Veranstaltungen gegeben. Zum Start war am vorvergangenen Freitag am Neuen Rathaus in Leipzig die Regenbogenfahne als Zeichen für die Emanzipationsbewegung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans, intergeschlechtlichen, asexuellen und queeren Menschen gehisst worden. Der Höhepunkt ist aber traditionell der Abschlusssamstag mit der Kundgebung am Augustusplatz und dem anschließenden Zug durch die Stadt.

Der Christopher Street Day findet jedes Jahr in vielen Städten in aller Welt statt und erinnert an Ereignisse am 28. Juni 1969 in New York: Polizisten stürmten damals eine Bar in der Christopher Street und lösten dadurch mehrtägige Proteste unter anderem von Schwulen, Lesben und Trans-Menschen aus. Der CSD soll an deren Rechte erinnern. In Leipzig fand nach Angaben der Veranstalter 1992 der erste CSD Ostdeutschlands statt.