Blindgänger in Braunsbedra gesprengt: Sperrungen aufgehoben

Braunsbedra/Merseburg - Der in Braunsbedra gefundene Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Donnerstagvormittag erfolgreich gesprengt worden. Alle Sperrungen und Evakuierungsmaßnahmen sind aufgehoben, wie das Landratsamt mitteilte.

Zuvor war ein Sicherheitskreis mit einem Radius von 1000 Metern um den Fundort eingerichtet worden. Die Bewohner von etwa 30 Adressen mussten deswegen ihre Häuser verlassen. Dazu gehörten auch die Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in Krumpa, die in einer Turnhalle einquartiert werden sollten. Der Busverkehr wurde umgeleitet, die Bahn fuhr die Haltestelle Krumpa nicht an.

Die Fünf-Zentner-Bombe britischer Bauart war den Angaben zufolge am Mittwoch entdeckt worden. Der Blindgänger verfüge über einen chemischen Zünder, hieß es. Deshalb seien eine Entschärfung sowie ein Transport nicht möglich.