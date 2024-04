Ein Geschwindigkeits-Messsystem vom Typ Poliscan FM1 des Herstellers Vitronic steht während des sogenannten Blitzmarathons in einer Dreißiger-Zone am Straßenrand.

Potsdam - Bei einer großangelegten Blitzer-Aktion hat die Polizei in Brandenburg am Freitag insgesamt 2094 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. „An der Kontrollaktion beteiligten sich 286 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die an 131 Stellen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrollierten“, beschrieb ein Sprecher der Polizei am Samstag die Aktion. Unter der Woche hatten die Beamten bereits verstärkt den Güterverkehr kontrolliert.

Am sogenannten Speedmarathon beteiligte sich die Polizei in Brandenburg bereits in den letzten Jahren durch Kontrollen an Orten, die als Unfallschwerpunkte oder unfallgefährdete Bereiche gelten. Auf den Straßen des Landes verunglückten im vergangenen Jahr bei rund 74.000 Verkehrsunfällen knapp 11.000 Verkehrsteilnehmer, davon 108 tödlich.