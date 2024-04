Bochum reist zu einem sehr wichtigen Spiel im Abstiegskampf nach Wolfsburg. Für den VfL aus dem Ruhrgebiet bietet sich die Chance, den Konkurrenten in der Tabelle zu überholen.

Bochum in Wolfsburg wohl wieder mit Antwi-Adjei

Bochum - Der VfL Bochum kann in der wichtigen Bundesligapartie beim VfL Wolfsburg wohl wieder auf seinen offensiven Flügelspieler Christopher Antwi-Adjei zählen. „Er war ganz normal diese Woche, hat normal trainiert, hat alle Umfänge gemacht und ich hoffe, dass ich ihn wieder dabei habe“, sagte Trainer Heiko Butscher am Donnerstag über den 30-Jährigen. Antwi-Adjei war vor dem 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim am vergangenen Samstag kurzfristig ausgefallen.

Bochum hat mittlerweile sieben Spiele nacheinander nicht gewonnen und ist in der Tabelle bis auf Platz 15 abgerutscht. Vom FSV Mainz 05 auf dem Relegationsrang trennt den Revierclub nur ein Punkt. Wolfsburg hat einen Zähler mehr als Bochum.

„Wir wissen, dass wir im Abstiegskampf sind. Das wussten wir von Anfang an“, sagte Butscher. „Wir haben immer noch alles selbst in der Hand. Das muss uns ganz bewusst sein.“ Er wisse um die Chance, Wolfsburg mit einem Sieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch tiefer mit in das Rennen um den Klassenerhalt hineinzuziehen, sagte der 43-Jährige zudem.