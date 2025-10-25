Der VfL Bochum wirkt unter dem neuen Trainer deutlich stabiler. Zum zweiten Sieg im zweiten Spiel reicht es aber nicht.

Unter dem neuen Trainer Uwe Rösler geht es für den VfL Bochum aufwärts.

Kiel - Der VfL Bochum bleibt unter dem neuen Trainer Uwe Rösler ungeschlagen. Im Duell der beiden Erstliga-Absteiger erkämpften sich die Bochumer bei Holstein Kiel ein 1:1 (0:0). Vor einer Woche hatte der VfL bei der Premiere von Rösler gegen Hertha BSC mit 3:2 gewonnen.

Eine Halbzeit lang boten beide Teams vor 15.034 Zuschauern im Holstein-Stadion fußballerische Magerkost. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie dann Fahrt auf. Zunächst brachte Francis Onyeka die Bochumer per Foulelfmeter in Führung (55. Minute). Doch Kiel steckte nicht auf und kam durch den eingewechselten Louis Köster noch zum verdienten Ausgleich (86.).

Für die Kieler war das Remis dennoch eine Enttäuschung. Das Team von Trainer Marcel Rapp ist nun schon seit vier Spielen ohne Sieg und steckt im Tabellen-Mittelfeld der 2. Fußball-Bundesliga fest. Bochum bleibt trotz des Aufwärtstrends unter Rösler Tabellenvorletzter.