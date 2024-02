Ein Polizist befestigt ein Absperrband an einem Zaun in Schmargendorf.

Berlin - In Berlin-Schmargendorf ist am Mittwoch eine Weltkriegsbombe entschärft worden. „Mit Hilfe der Hochdruckwasserschneidanlage haben unsere Spezialisten die Weltkriegsbombe in Schmargendorf entschärft“, teilte die Polizei gegen 18.00 Uhr auf der Plattform X (früher Twitter) mit. Seit dem Morgen war der Sperrkreis um den Fundort in der Mecklenburgischen Straße evakuiert. Die Polizei war den Angaben zufolge mit 330 Kräften vor Ort im Einsatz.

Der rund 250 Kilogramm schwere Sprengkörper war am Dienstagvormittag bei Bauarbeiten gefunden worden. Rund 7500 Menschen mussten vor der geplanten Bombenentschärfung im Ortsteil Schmargendorf vorübergehend ihre Häuser verlassen.