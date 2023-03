Langenhagen - Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg bereitet sich die Stadt Langenhagen für Mittwochabend auf eine größere Evakuierung vor. Für die Zeit der Entschärfung müsse später auch der Flugbetrieb am Flughafen Hannover, der Bahnverkehr und der Autoverkehr auf der Autobahn A352 eingestellt werden, sagte eine Sprecherin der Stadt. Dies werde gerade mit den zuständigen Stellen geplant.

Die 250 Kilogramm schwere britische Bombe sei bei Bauarbeiten an der Straße Am Pferdemarkt gefunden worden, teilte die Stadt mit. Im Umkreis von einem Kilometer müsse geräumt werden. Die Evakuierung solle um 19.00 Uhr beginnen. Schätzungsweise 2500 Personen seien betroffen. In einer Schule wurde eine Sammelstelle eingerichtet.