Dresden - Die Polizei hofft auf eine zügige Entschärfung der Weltkriegsbombe an der Dresdner Carolabrücke. Nach Angaben der Polizei sollen die konkreten Arbeiten zur Mittagszeit beginnen. Seit dem Vormittag waren die Gebäude in einem Radius von 1.000 Metern rund um den Fundort evakuiert worden, etwa 10.000 Menschen sind davon betroffen. In der Dresdner Messe wurde ein Notquartier eingerichtet. In der Innenstadt ruhte das öffentliche Leben. Geschäfte, Hotels und Behörden waren geschlossen.