Immer wieder werden auch im Umland von Dresden Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Ein Sprengkörper wurde nun in der Oberlausitz gefunden.

In der ostsächsischen Ortschaft Milkel wurde eine Fliegerbombe gefunden. Sie muss nun entschärft werden. (Foto Illustration)

Milkel - In der Ortschaft Milkel (Landkreis Bautzen) muss eine Fliegerbombe entschärft werden. „Derzeit wird der komplette Ort evakuiert. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet“, teilte das Landratsamt in Bautzen mit. Details zu dem Bombenfund würden noch nicht vorliegen. Milkel gehört zur Gemeinde Radibor und liegt nördlich von Bautzen. Insgesamt leben in Radibor und seinen mehr als 20 Ortsteilen rund 3400 Menschen. Milkel hatte Ende 2022 knapp 330 Einwohner.