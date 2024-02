Ein Blindgänger wird am Dienstag im Berliner Westen entdeckt. Nach der Evakuierung des Sperrkreises beginnt die Entschärfung der Bombe.

Bombenfund in Schmargendorf: Entschärfung läuft

Berlin - In Berlin-Schmargendorf hat am späten Mittwochnachmittag die Entschärfung einer Weltkriegsbombe begonnen. „Alle Personen haben den Sperrkreis verlassen“, teilte die Polizei auf der Plattform X (früher Twitter) mit. Seit dem Morgen wurde der Sperrkreis um den Fundort in der Mecklenburgischen Straße evakuiert. Die Polizei ist mit 330 Kräften vor Ort im Einsatz.

Bei der Entschärfung soll eine Schneideanlage mit Hochdruckwasser eingesetzt werden, wie es hieß. Der rund 250 Kilogramm schwere Sprengkörper war am Dienstagvormittag bei Bauarbeiten gefunden worden. Rund 7500 Menschen mussten vor der geplanten Bombenentschärfung im Berliner Ortsteil Schmargendorf vorübergehend ihre Häuser verlassen.