Halberstadt - Sachsen-Anhalts Linke geht mit ihrer Landesvorsitzenden Janina Böttger an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Bei einer Landesvertreterversammlung in Halberstadt erhielt die 42-Jährige 86,5 Prozent der Stimmen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Böttger ist aktuell Referentin der Linken-Landtagsfraktion für Wirtschafts- und Europapolitik. Seit März 2022 ist sie Landesvorsitzende ihrer Partei.

Böttger sagte in ihrer Bewerbungsrede: „Diese vorgezogene Neuwahl gibt uns schnell die Gelegenheit, wieder in Fraktionsstärke in den Bundestag einzuziehen.“ Die Linke sei das soziale Gewissen im Bundestag, sie verteidige den Sozialstaat und die Menschlichkeit. Themen seien gutes und bezahlbares Wohnen, eine gute Versorgung in Gesundheit und Pflege, mehr Personal für Kitas und Schulen. Böttger nannte weiterhin einen armutsfesten Mindestlohn von 15 Euro plus Inflationsausgleich als Ziel für die kommenden Jahre.

Der Bundestag soll wegen des Bruchs der Ampel-Koalition voraussichtlich am 23. Februar vorzeitig neu gewählt werden.