Die Volleyballer der BR Volleys sichern sich in einer hart umkämpften Partie den nächsten Sieg in der Champions League. Am Sonntag steht das nächste Topspiel an.

Prag - Die BR Volleys haben auch ihr zweites Gruppenspiel in der Champions League gewonnen und wichtige Punkte im Kampf um die Teilnahme an der K.o.-Phase gesammelt. Der deutsche Meister setzte sich in einem spannenden Duell mit dem tschechischen Meister VK Lvi Prag mit 3:2 (28:26, 22:25, 25:14, 20:25, 15:9) durch.

In der schweren Vierer-Gruppe C ist Titelverteidiger Perugia der große Favorit. Dahinter zählt im Rennen um die K.-o.-Runde jeder Punkt für die Volleys. Für die fünf Gruppensieger geht es direkt ins Viertelfinale. Die restlichen drei Teams für die Runde letzten Acht werden in K.-o.-Spielen zwischen den fünf Gruppenzweiten und dem besten Dritten ermittelt.

Im Auftaktspiel hatten die Berliner den spanischen Meister Guaguas Las Palmas souverän mit 3:0 besiegt. Am Sonntag steht für den Hauptstadtclub die nächste wichtige Aufgabe an: Düren kommt zum Bundesliga-Spitzenspiel in die Max-Schmeling-Halle (15.00 Uhr/Dyn).