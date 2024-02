Oelsnitz/Erzgebirge - In einem Agrarbetrieb in Oelsnitz im Erzgebirge haben in der Nacht zum Sonntag mehrere Landmaschinen gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. An einer Scheunenwand sei zudem ein gesprühter Schriftzug entdeckt worden, der sich gegen die Bauernproteste richtete, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Zusammenhang sei nicht auszuschließen, zumal mit den Worten weitere Brände angedroht worden seien.

Auf dem Betriebsgelände hätten ein Lastwagen mit Anhänger, ein Traktor, eine weitere Landmaschine und ein Auto gebrannt, teilte die Polizei mit. Die Höhe des Schadens sei noch unbekannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung sowie Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Sie sucht Zeugen, die in der Zeit ab 1.00 Uhr Beobachtungen gemacht haben.