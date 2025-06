Brand in alter Staatsoperette Dresden - Kinder tatverdächtig

Ein Feuer zerstörte das frühere Operettenhaus in Dresden. (Archivfoto)

Wegen des Feuers in der ehemaligen Staatsoperette in Dresden ermittelt die Polizei gegen drei Mädchen. Die beiden Elf- sowie eine Zwölfjährige stehen im Verdacht, im Gebäude Papier entzündet zu haben. Sie gerieten aufgrund zahlreicher Zeugenbefragungen und der Auswertung von Videomaterial in den Fokus der Ermittler. Ob sie tatsächlich für den Brand verantwortlich sind, ist Gegenstand weiterer Untersuchungen. Weitere Details zum Tathergang macht die Behörde unter Verweis auf den besonderen Schutz Minderjähriger nicht.