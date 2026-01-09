Bewohner Bemerken Brandgeruch, auch eine Alarmanlage geht los. Feuerwehrleute eilen zu dem Hochhaus. Doch für eine Frau kommt die Hilfe zu spät.

Bei einem Brand in einem Hochhaus in Prenzlauer Berg ist ein toter Mensch gefunden worden. (Symbolbild)

Berlin - Eine 88-jährige Frau ist bei einem Brand in ihrer Wohnung in Prenzlauer Berg tot aufgefunden worden. Die Berliner Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung, wie ein Sprecher sagte. Weitere Menschen seien bei dem Feuer in dem Hochhaus nicht verletzt worden.

Die Feuerwehr war am Donnerstagnachmittag zu dem zehngeschossigen Haus in der Greifswalder Straße gerufen worden. Auslöser waren nach ihren Angaben Brandgeruch und piepende Rauchmelder in der Wohnung der 88-Jährigen. Feuerwehrleute fanden die Bewohnerin nach den Angaben leblos auf. Ein Notarzt habe nur noch deren Tod feststellen können, hieß es.

Laut „B.Z.“ wurde noch ein weiterer Bewohner vor Ort betreut. Er musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden musste.