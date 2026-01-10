Joachim Büüsker räumt seit Stunden in Ostfriesland verschneite Straßen frei. Doch bei hohen Schneeverwehungen stößt sogar sein Pflug an Grenzen – nun ist noch schwereres Gerät gefragt.

Leer - In Ostfriesland kämpfen sich die Räumdienste durch Land- und Kreisstraßen, die von den Schneemassen durch Wintersturm „Elli“ eingeschneit sind. „Ich bin seit Mitternacht am Räumen“, sagte Joachim Büüsker, Mitarbeiter des Straßen- und Tiefbauamtes des Landkreises Leer einem dpa-Reporter. „Meinen Bezirk habe ich schon durch. Jetzt machen wir das, wo es Probleme gibt.“ Büüsker ist mit seinem Schneepflug unterwegs – doch irgendwann hilft auch der nicht mehr gegen Schneeverwehungen.

An einigen Stellen im Kreisgebiet solle am Nachmittag eine Schneefräse eingesetzt werden, sagt Büüsker. „Da können wir mit unseren Räumfahrzeugen nichts mehr ausmachen.“ Die Menge des gefallenen Neuschnees sei eigentlich kein Problem, wohl aber der Sturm. „Der türmt das alles auf.“

Inzwischen haben der Sturm und der Schneefall auch in Ostfriesland nachgelassen.