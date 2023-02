Fehrbellin - Ein Brand hat in Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) eine Firma, in der Kakaobohnen getrocknet werden, außer Gefecht gesetzt. Der Schaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt, wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Neuruppin sagte. Die genaue Brandursache sei noch unklar. Die Polizei ermittle wegen des Verdachts der Brandstiftung. Der Schwelbrand war am Mittwoch während der Produktion im Fehrbelliner Ortsteil Tarmow ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Infolge des Brandes und starker Rauchentwicklung wurde den Angaben zufolge auch die hochwertige Trocknungsmaschine beschädigt. Zudem seien etwa 23 Tonnen Kakao unbrauchbar. Die Feuerwehren waren mit 40 Einsatzkräften angerückt. In der Anlage war es in der Vergangenheit mehrfach zu Schwelbränden gekommen, da der feine Staub sehr brandgefährdet sei, hieß es.