In Leipzig kommt es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Die Ursache ist noch unklar. Einsatzkräfte finden eine Person, die trotz Rettungsversuche stirbt.

Brand in Mehrfamilienhaus: Person stirbt

Leipzig - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig ist ein Mensch unms Leben gekommen. Wie es zu dem Brand am Dienstag im Stadtteil Grünau-Mitte kam war zunächst unklar, teilte die Polizei mit. Das Opfer konnte trotz sofort eingeleiteter medizinischer Maßnahmen nicht gerettet werden. Die Identität der gestorbenen Person ist noch nicht abschließend geklärt. Die Feuerwehr löschte den Brand, nun ermittelt die Kriminalpolizei.