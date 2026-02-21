In Hannover löst eine automatische Brandmeldeanlage Alarm aus. Feuerwehr und Personal reagieren schnell auf einen Brand im Pflegeheim. Es gibt aber Verletzte.

Hannover - In einem Alten- und Pflegeheim in Hannover ist ein Bewohner bei einem Brand schwer verletzt worden. Die Feuerwehr rettete den 75-Jährigen am Abend aus seinem verrauchten Zimmer. Er habe sich Brand- und Rauchgasverletzungen zugezogen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch zwei Mitarbeiter des Pflegeheims erlitten bei Löschversuchen eine leichte Rauchvergiftung. Sie wurden ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Auf den Brand in der Einrichtung in der Calenberger Neustadt waren Feuerwehr und Personal aufmerksam geworden, weil die automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst hatte. Bevor die Feuerwehr eintraf, hatten Mitarbeiter die Flammen bereits mit einem Feuerlöscher eingedämmt. Die Feuerwehr konnte die Löscharbeiten zügig beenden. Was genau den Brand im Zimmer des Seniors auslöste, wurde zunächst nicht bekannt.