Am Nachmittag waren Darmstadt und Elversberg kurz vorbeigezogen. Doch schon am Abend holt sich Schalke die Tabellenführung spektakulär zurück. Für Magdeburg endet eine Serie von vier Auswärtssiegen.

Das 1:0 für Schalke: Adil Aouchiche schießt, Magdeburgs Jean Hugonet fälscht mit der Fußspitze ab - und der Ball fliegt im hohen Bogen ins Tor.

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat späten Abend im Zweitligaspiel gegen den 1. FC Magdeburg die Tabellenspitze im Sturm zurückerobert. Gut sieben Stunden, nachdem die siegreichen Konkurrenten Darmstadt 98 und SV Elversberg in der Tabelle vorübergehend vorbeigezogen waren, gewannen die Königsblauen gegen Magdeburg spektakulär mit 5:3 (2:1). Die Gäste verloren nach vier Auswärtssiegen erstmals wieder in der Fremde und bleiben vorerst Drittletzter.

Für Schalke trafen Magdeburgs Jean Hugonet per Eigentor (15.), Edin Dzeko (39.), Kenan Karaman (49. per Handelfmeter und 68.) und Dejan Ljubicic (65.). Die Tore für die Magdeburger erzielten Alexander Nollenberger (17.) und Mateusz Zukowski (53. und 84. per Foulelfmeter).

Bei den Gastgebern fiel Torwart Loris Karius wegen Rückenbeschwerden aus. Deshalb kam erstmals für Schalke der seit Januar vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim ausgeliehene Torhüter Kevin Müller zum Einsatz und musste gleich dreimal hinter sich greifen.

Das vierte Tor für Dzeko, das elfte für Zukowski

Kurz vor der Pause brachte Dzeko die Schalker per Kopf mit 2:1 in Führung (39.). Für den 39 Jahre alten Bosnier war das im fünften Spiel der vierte Treffer. In der 65. Minute bereitete er zudem das Schalker Debüt-Tor des Neuzugangs Dejan Ljubicic vor. Dies war für Dzeko die dritte Torvorlage. Der Winter-Neuzugang kommt damit nach fünf Spielen auf sieben Scorerpunkte.

Magdeburgs Zukowski, im Sommer aus Breslau gekommen und bis November verletzt, erzielte in seinem elften Zweitligaspiel die Treffer zehn und elf.