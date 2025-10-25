Perleberg - In einem Wohnblock in Perleberg ist es am Freitagabend zu einem Feuer gekommen. Der Brand brach in einem Kellerraum des Plattenbaus aus, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion sagte. Mehrere Menschen mussten das Gebäude verlassen. Zunächst war nicht abschließend geklärt, ob der Brand durch fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln verursacht wurde, wie der Sprecher sagte. Eine Person sei wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gekommen, sei wenig später aber entlassen worden. Nach Polizeiangaben hätten andere Bewohner über Atembeschwerden geklagt. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.