Ein komplizierter Brand auf einem Gelände eines Bio-Diesel-Produzenten führt für die Feuerwehr in Rudolstadt zu einem langen Einsatz.

Rudolstadt - Die Feuerwehr kämpft in Rudolstadt mit einem Brand in einem Silo eines Biodiesel- und Rapsöl-Herstellers. Alarmiert wurden die Brandbekämpfer am frühen Neujahrsmorgen, wie die Stadtverwaltung Rudolstadt mitteilte. In der Anlage brenne der dort gelagerte sogenannte Rapskuchen, ein Nebenprodukt der Rapverarbeitung. Die Brandursache ist demnach noch unklar.

Neben den örtlichen Feuerwehren seien unter anderem spezialisierte Einheiten mit Atemschutztechnik und Hochleistungslüftern sowie das Technische Hilfswerk im Einsatz. Trotz der starken Rauchentwicklung seien Wohngebiete nach derzeitiger Einschätzung nicht unmittelbar betroffen, da der Brandort in einem Industriegebiet liegt. Wie lange der Einsatz noch andauern wird, sei derzeit nicht absehbar.