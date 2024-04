Die Einsatzkräfte werden am Dienstagmorgen zu einem Brand nach Wahlhausen gerufen. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an und löscht das Feuer. Es entstand ein Millionenschaden.

Brand in Spänelager verursacht hohen Schaden

Das blinkende Blaulicht an einem Dienstauto der Polizei.

Wahlhausen - Die Feuerwehr hat einen Brand in einem Spänelager in Wahlhausen (Landkreis Eichsfeld) gelöscht. Das Feuer auf dem Gelände eines Holzverarbeitungsbetriebs war erst nach Stunden unter Kontrolle, wie ein Sprecher des Landkreises mitteilte. Nach Angaben der Polizei hatten sich die Flammen auf eine Produktionshalle ausgeweitet. Den Angaben zufolge war auch das Technische Hilfswerk im Einsatz. Erst am Abend gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Ein Sprecher der Thüringer Landespolizeidirektion bezifferte den beim Brand entstandenen Schaden auf mindestens eine Million Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Angaben der Polizei zufolge war das Feuer etwa gegen 8.30 Uhr ausgebrochen. Nach Angaben des Landkreises war der Brand kurz nach 13.00 Uhr unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten zogen sich aber bis in den Abend. Etwa 200 Kräfte und rund 50 Fahrzeuge waren im Einsatz. Wegen der Rauchentwicklung gab die Rettungsleitstelle nach Angaben des Landkreises eine Warnung heraus. Autofahrer sollten den Brandort umfahren.