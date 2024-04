Magdeburg - Beim Brand in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Magdeburg ist in der Nacht zu Sonntag ein hoher Sachschaden entstanden. Mehrere Anwohner meldeten den Brand an einem in der Garage geparkten Auto kurz nach Mitternacht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Flammen griffen demnach auch auf das Gebäude über. Dabei seien die Grundversorgungsleitung und die Stromversorgung des Gebäudes beschädigt worden.

Die Bewohner des Hauses seien von Einsatzkräften evakuiert worden, hieß es. Zwei von ihnen sowie zwei Feuerwehrleute haben bei dem Brand den Angaben nach leichte Verletzungen erlitten. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Menschen in das Haus zurückkehren. Wegen der polizeilichen Ermittlungen sei die Tiefgarage vorerst nicht betretbar. Derzeit könne weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Die Versorgung mit Wasser und Strom sei in dem Haus derzeit nicht gewährleistet. Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.