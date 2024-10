Schönefeld - Wegen Brandgeruchs im Cockpit hat ein Flugzeug seine Reise nach Katar abbrechen müssen und ist sicher wieder am Startflughafen BER in Schönefeld gelandet. Die Maschine der Fluggesellschaft Qatar Airways musste rund eine halbe Stunde nach dem Start wieder zum BER umkehren und sei dort am späten Nachmittag von der Flughafenfeuerwehr in Empfang genommen worden, sagte ein BER-Sprecher. Verletzt wurde demnach niemand. Die Einsatzkräfte bestätigten den Brandgeruch, konnten aber kein Feuer feststellen. Es steht dem Sprecher zufolge nun auf einer Parkposition und wird untersucht. Wie es für die Fluggäste weitergeht, ist unklar.