Mitten in der Nacht plötzlich kein Strom: Nach einer Brandstiftung an einem Trafohäuschen saßen fast 900 Haushalte im Dunkeln. Was steckt hinter der Tat?

Braunsbedra - An einem Trafohäuschen in Großkayna, einem Ortsteil von Braunsbedra (Saalekreis), ist es wegen einer Brandstiftung in der Nacht zeitweise zu einem Stromausfall rund um den Ort gekommen. Wie eine Sprecherin des Netzbetreibers Mitnetz sagte, sei daraufhin das Umspannwerk notabgeschaltet worden. Infolgedessen seien 14 weitere Netzpunkte ohne Strom gewesen. In der Spitze seien von dem Stromausfall 897 Stromkunden in Großkayna und Teilen von Roßbach betroffen gewesen. Nach etwas mehr als einer Stunde seien die meisten Stationen durch Umschaltungen wieder versorgt worden. Am frühen Morgen konnten nach Angaben des Unternehmens auch die letzten Kunden wieder versorgt werden.

Holz und Papier angezündet

Nach ersten Erkenntnissen des Netzbetreibers wurde ein Lüftungsgitter an der Station entfernt und Holz und Papier durch die Öffnung in die Station gedrückt, die dann angezündet wurden. Die Station müsse aufgrund der Brandschäden vollständig ersetzt werden.

Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, war ein Mitarbeiter des Energieunternehmens wegen einer Störung kurz vor Mitternacht zu dem Umspannwerk gefahren und hatte den Brand an einem Transformatorenhäuschen bemerkt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Brandstiftung und Störung öffentlicher Betriebe auf. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.