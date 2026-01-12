Der beim Hamburger SV ausgebildete Faride Alidou wird zum dritten Mal in seiner Karriere verliehen. Der Flügelstürmer hofft auf mehr Spielzeit in der zweiten Liga.

Braunschweig/Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig hat für die Rückrunde Offensivspieler Faride Alidou vom Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt auf Leihbasis, wie beide Clubs bestätigten. Zudem wurde eine Kaufoption vereinbart.

„Er ist dynamisch, clever in den Halbräumen, hat Tiefgang und ist torgefährlich. Dies hat er trotz seiner jungen Jahre bereits unter anderem in der Bundesliga unter Beweis gestellt“, sagte Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel über den gebürtigen Hamburger, der auch schon für Eintracht Frankfurt, den 1. FC Köln und Hellas Verona (Italien) spielte. In 41 Erstliga-Partien erzielte Alidou vier Tore.

„Benötigt mehr Einsatzminuten“

„Faride hat sich innerhalb kurzer Zeit in die Mannschaft gekämpft und konnte sich dafür auch mit guten Leistungen belohnen. Insgesamt sind aber beide Seiten der Meinung, dass er noch mehr Einsatzminuten benötigt, um zu seiner vollen Stärke zurückzufinden“, erklärte FCK-Sportdirektor Marcel Klos den Transfer.