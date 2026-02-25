weather wolkig
Wegen Warnstreiks Bremer Grüne verschieben Landesmitgliederversammlung

Die Beschäftigten im Nahverkehr wollen am Wochenende streiken. Das hat auch Auswirkungen auf die Landesmitgliederversammlung der Bremer Grünen.

Von dpa 25.02.2026, 11:39
Wegen eines Streiks im Nahverkehr haben die Bremer Grünen ihre Landesmitgliederversammlung verschoben. (Archivbild)
Bremen - Der anstehende Warnstreik im Bremer Nahverkehr hat Konsequenzen in vielen Bereichen. So haben die Grünen ihre Landesmitgliederversammlung am kommenden Samstag verschoben. Der Streik würde zu erheblichen Einschränkungen für viele Mitglieder bei der Anreise führen, wie ein Sprecher der Grünen mitteilte. Neuer Termin für die Landesmitgliederversammlung ist der 18. April. 

Von Freitag an ruft Verdi bundesweit zum Warnstreik im Nahverkehr auf. Auch in der Stadt Bremen stehen alle Busse und Bahnen der Bremer Straßenbahn AG von Freitagmorgen bis Sonntagnacht still, wie das Unternehmen BSAG auf seiner Homepage schreibt.