Bremen - Trotz der schwächelnden Gesamtwirtschaft haben die Bremer Häfen im vergangenen Jahr beim seeseitigen Güterumschlag ein Plus verbucht. 2024 wurden insgesamt in Bremen und Bremerhaven 61,9 Millionen Tonnen an Gütern umgeschlagen, wie das Häfenressort mitteilte. Das entsprach demnach einem Plus von 5,9 Prozent beim Umschlag im Vergleich zu 2023.

Den Angaben des Bremer Senats zufolge wurde das Wachstum vor allem durch einen höheren Containerumschlag in Bremerhaven erreicht. „Die Containerreedereien setzen weiterhin auf Bremerhaven als verlässlichen und leistungsstarken Hafenstandort. Dies ist ein starkes Signal für unsere Wettbewerbsfähigkeit“, sagte Bremens Häfensenatorin Kristina Vogt (Linke) in einer Mitteilung. Allerdings schwächelte der Umschlag von Autos in Bremerhaven - der Import von Fahrzeugen brach um 35 Prozent ein.

Während Bremerhaven unter dem Strich beim Gesamtumschlag um 8,3 Prozent auf 51,2 Millionen Tonnen zulegen konnte, verzeichnete der Hafen von Bremen dagegen insgesamt einen Rückgang um 4 Prozent auf 10,7 Millionen Tonnen. Vor allem der Umschlag von Massengütern war demnach rückläufig.