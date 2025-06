Frankfurt/Main - Für Hertha BSC geht es zum Zweitliga-Auftakt direkt gegen einen Erzrivalen. Der 1. FC Union Berlin beginnt in der Bundesliga zu Hause gegen DFB-Pokalsieger Stuttgart. Die Herthaner eröffnen die neue Spielzeit am 1. August (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) beim FC Schalke 04, wie die DFL mitteilte. Es ist das Duell zweier früherer Bundesliga-Schwergewichte, die zuletzt selbst in Liga zwei um den Klassenerhalt bangen mussten.

Zusätzliche Brisanz kommt überwiegend von einer Seite: Für den Berliner Anhang sind die Schalker seit den 1970ern Erzrivale und Feindbild. Den Fans der Königsblauen ist der Hauptstadtclub dagegen eher egal.

Hertha-Neuzugang Paul Seguin, der gerade vom Ruhrpottclub kam, war bei den Schalke-Anhängern dagegen alles andere als unumstritten. Auf seinen Wechsel gab es einige Reaktionen aus Gelsenkirchen. Den absoluten Wunschspieler von Hertha-Trainer Stefan Leitl dürften lautstarke Reaktionen von den Rängen erwarten.

Die Mannschaft von Leitl wird vor allem früh ihre Aufstiegsambitionen untermauern wollen. Nach zwei enttäuschenden Spielzeiten wollen die Berliner endlich ernsthaft um die Rückkehr ins Oberhaus mitspielen. Am zweiten Spieltag (8. bis 10. August) kommt der befreundete Karlsruher SC ins Olympiastadion. Die Entscheidung im Rennen um den Aufstieg könnte für die Hertha am 34. Spieltag (17. Mai 2026) bei Aufsteiger und Pokalfinalist Arminia Bielefeld fallen.

In den beiden vergangenen Jahren startete die Hertha nach größeren Umbrüchen im Sommer mit Patzern. 2024 gab es zu Hause ein 1:2 gegen Paderborn. Im Jahr davor ein 0:1 in Düsseldorf.

Union gegen Stuttgart: Spektakel garantiert?

Der Stadtrivale aus Köpenick startet erst am 23. oder 24. August in die Liga. Die Partie gegen Pokalsieger VfB Stuttgart, der im Mai im Berliner Olympiastadion triumphierte, verspricht viele Tore. Beim letzten Aufeinandertreffen im Stadion An der Alten Försterei im April stand es am Ende 4:4. Die acht Treffer in der ersten Halbzeit bedeuteten Bundesliga-Rekord. Unions Leopold Querfeld gelang aus 34 Metern das Tor des Monats. Der Zähler sicherte dem Team von Trainer Steffen Baumgart den Klassenerhalt.

Am 2. Spieltag (29. bis 31. August) wartet auf die Eisernen bei Borussia Dortmund die nächste schwere Aufgabe. Am letzten Spieltag (16. Mai) treffen die Berliner wie schon in der Vorsaison auf den FC Augsburg. Dieses Mal hat der FCU aber ein Heimspiel. Die zeitgenauen Terminierungen der Bundesliga-Spieltage 1 bis 5 erfolgen laut DFL in der Woche vom 7. bis 11. Juli. In der 2. Bundesliga sind die Ansetzungen der ersten beiden Spieltage in der kommenden Woche vorgesehen.