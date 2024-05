Dresden - Der sächsische Landesverband des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) will sich am Samstag für die Landtagswahl aufstellen. Bei formell zwei Parteitagen am selben Tag in Dresden wird zunächst das Wahlprogramm für die Landtagswahl verabschiedet (ab 10.00 Uhr) und dann über die Kandidaten für die Landesliste abgestimmt (ab 13.00 Uhr). Die Bundesparteivorsitzende Sahra Wagenknecht wird zu Gast sein.

Ende Februar hatte das BSW in Sachsen seinen ersten Landesverband gegründet. Vorsitzende sind die frühere Linke-Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann und der Unternehmer Jörg Scheibe. Bei Wahlumfragen kam das BSW im Freistaat zuletzt auf 11 Prozent. Auch bei den Kommunal- und Europawahlen am 9. Juni tritt das BSW in Sachsen an.