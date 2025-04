Im nächsten Jahr möchte das BSW in Sachsen-Anhalt in den Landtag einziehen. Vorher steht der Aufbau von Parteistrukturen an.

Magdeburg - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will im August in Sachsen-Anhalt Kreisverbände gründen. Ziel sei es, mit neuen Parteistrukturen das ganze Land abzudecken, kündigte Co-Landeschef John Lucas Dittrich nach einer Klausurtagung des Landesvorstands an.

Das BSW hat nach eigenen Angaben aktuell etwa 120 Mitglieder in Sachsen-Anhalt, in den nächsten Wochen sollen weitere Mitglieder aufgenommen werden. Die Partei will im nächsten Jahr bei der Landtagswahl in das Parlament in Magdeburg einziehen. Der Fokus werde im Wahlkampf unter anderem auf der Bildungs- und der ostdeutschen Wirtschaftspolitik liegen, sagte Dittrich.