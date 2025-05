Erfurt - Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Thüringen hat auf die Bedeutung des EU-weiten Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ aufmerksam gemacht. In Thüringen seien laut Roter Liste rund 40 Prozent der Tier- und Pflanzenarten gefährdet, teilte der BUND Landesverband mit. „Das zeigt: Natura 2000-Gebiete sind kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit“, so der Verband. Am Mittwoch ist der „Natura-2000-Tag“ - mit Veranstaltungen zu dem Thema in mehreren europäischen Ländern.

„Im Europäischen Schutzgebietsnetz Natura 2000 werden die Arten und Lebensräume geschützt, für die Europa weltweit eine besondere Verantwortung trägt“, erklärte der BUND-Landesvorsitzende Burkhard Vogel. Er verwies auf die „Leistungen“, die Ökosysteme erbringen, etwa beim Hochwasserschutz, der Reinigung des Trinkwassers oder bei der Bestäubung von Nutzpflanzen.

„Das Europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 gehört daher zu den wichtigsten Instrumenten, um unsere natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu sichern“, sagte er. Vogel war vor dem Regierungswechsel Staatssekretär im damals noch von den Grünen geführten Umweltministerium. Nach Angaben des BUND sind in Thüringen 16,8 Prozent der Landesfläche als Natura 2000-Gebiete ausgewiesen – etwa 272.000 Hektar.