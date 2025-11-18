Gegen den 37-Jährigen lag ein offener Haftbefehl vor. Was ihm vorgeworfen wird.

Schöninghsdorf - Die Bundespolizei hat einen gesuchten Mann an der deutsch-niederländischen Grenze gefasst. Im Zuge der derzeitigen Grenzkontrollen stellten die Beamten am Montag einen offenen Haftbefehl gegen den 37-Jährigen fest, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Mann wurde inzwischen in Untersuchungshaft genommen.

Der Mann war Mitfahrer eines aus den Niederlanden kommenden Transporters, der auf der Bundesstraße 402 bei Schöninghsdorf westlich von Meppen kontrolliert wurde. Dem 37-Jährigen werden Hehlerei, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vorgeworfen. Weil er zu einem Gerichtstermin deswegen nicht erschienen war, hatte ein Gericht einen Haftbefehl gegen ihn erlassen.