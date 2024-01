Gifhorn - Mit Luftüberwachung hat er vermutlich nicht gerechnet: Bei einem Überwachungsflug per Hubschrauber haben Bundespolizisten entlang der Bahnstrecke von Gifhorn nach Hannover einen Graffitisprayer entdeckt - und geschnappt. Der 20-Jährige sei am Mittwochnachmittag festgenommen worden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. An einer Bahnbrücke habe der junge Mann Graffiti gesprüht, als er den Hubschrauber sah und mit einem Fahrrad zu flüchten versuchte. Die Piloten verfolgten den Mann aus der Luft und alarmierten eine Bundespolizeistreife. Wenig später wurde der Sprayer zwischen Plockhorst und Eickenrode im Landkreis Peine festgenommen.

An den Händen hatte der 20-Jährige noch Farbe, in einem Beutel fanden die Beamten Spraydosen, Sprühköpfe und weiteres Tatmaterial, wie die Behörde mitteilte. An der Bahnbrücke fanden sie „frische Farbschmierereien“. Auf richterliche Entscheidung wurde dann die Wohnung des jungen Mannes durchsucht - dort wurden ebenfalls Farbdosen, Skizzen, Acrylstifte und Sprühköpfe gefunden und sichergestellt. Gegen den 20-Jährigen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.