Kampfhubschrauber des deutschen Heeres sind in den kommenden zwei Wochen nachts über Teilen von Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen unterwegs. Dabei kann es lauter werden.

Bei den Übungen werden Kampfhubschrauber nachts im Tiefflug unterwegs sein. (Archivbild)

Fritzlar - Nachtflüge mit Kampfhubschraubern in niedriger Höhe übt die Bundeswehr in dieser und der kommenden Woche in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Wie das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar mitteilte, sind Tiefflüge in teilweise weniger als 30 Metern Höhe geplant. „Dabei kann es möglicherweise zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen“, hieß es.

Übungsgebiet soll permanent gewechselt werden

Die Kampfhubschrauber sind den Angaben zufolge über dem niedersächsischen Göttingen, dem thüringischen Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) und dem nordrhein-westfälischen Warburg im Kreis Höxter unterwegs, außerdem in Alsfeld, Marburg, Allendorf an der Eder, Hersfeld und Korbach in Hessen.

Die Übungen dienten der Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Piloten sowie der Weiterbildung junger Kräfte. Die Nachtflüge sollen jeweils von Montag bis Donnerstag stattfinden.

Eine Gebietseinschränkung könne nur grob vorgenommen werden, hieß es. Um die Störungen so gering wie möglich zu halten, werde versucht, das Übungsgebiet stetig zu wechseln.