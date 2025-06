Mühlhausen/Bad Langensalza - Kampfhubschrauber der Bundeswehr werden in den kommenden Tagen über dem Mühlhäuser Becken zu sehen sein. Es werden bis zu vier Fluggeräte vom Typ „Tiger“ gleichzeitig in der Luft sein, teils auch in geringer Flughöhe, sagte ein Sprecher des zuständigen Kampfhubschrauberregiments im hessischen Fritzlar der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Hubschrauber fliegen teilweise auf Baumhöhe

Es handle sich um „ganz normale Pflichtflugmuster“, die geflogen werden, damit die Piloten ihre jährliche Fluglizenz erneuern können. Die Übung finde in den normalen Tageszeiten statt. Die Hubschrauber seien in der Regel in Paaren unterwegs und könnten zeitweise „auf Baumhöhe“ fliegen, so der Sprecher weiter. Bodenpersonal sei für die Übung nicht geplant.

Im nordhessischen Fritzlar ist das deutschlandweit einzige Kampfhubschrauberregiment der Bundeswehr stationiert, so der Sprecher. Insgesamt verfüge die Bundeswehr über 51 Eurocopter Tiger, der überwiegende Teil davon in Fritzlar. Der deutsch-französische Kampfhubschrauber wird von Airbus hergestellt. Üblicherweise werde der Tiger zur Aufklärung und Absicherung von Bodentruppen genutzt.