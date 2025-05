Farbenfrohe und fantasievolle Objekte steigen in die Lüfte, in der Nacht sogar beleuchtet: Professionelle Drachensportler aus dem In- und Ausland präsentieren beim Drachenfest am Meer ihre Flugkünste.

Farbspektakel am Himmel: Zum Drachenfest am Meer wurden mehr als 100 professionelle Drachensportler erwartet.

Norddeich - Riesige Tierfiguren, klassische chinesische Flugdrachen sowie Eigenkreationen sind in Norddeich (Landkreis Aurich) am Himmel zu sehen. Beim traditionellen Drachenfest am Meer treffen sich am Himmelfahrtswochenende Drachenlenker aus dem In- und Ausland. Sie zeigen bis Sonntag ihre Flugkünste in kreativen Choreografien. Erwartet wurden mehr als 100 professionelle Drachensportler und tausende Besucher.

Das Festival startete am Himmelfahrtstag bei strahlendem Sonnenschein. Bereits am Vormittag hatten sich viele Besucher auf dem Festivalgelände eingefunden und die Blicke gen Himmel gerichtet. Highlight des bunten Spektakels ist die Nachtflugshow am Samstagabend, bei der beleuchtete Drachen mit vielen Effekten den Nachthimmel zum Leuchten bringen sollen. Veranstalter ist der Tourismus-Service Norden-Norddeich. Das Drachenfest gibt es seit mehr als 30 Jahren.