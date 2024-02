Werdau - Ein Bus hat eine 79 Jahre alte Radfahrerin am Mittwochnachmittag in Werdau berührt und damit zu Fall gebracht. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei Zwickau am Donnerstag mitteilte.

Der Busfahrer überholte demnach die Radfahrerin und berührte sie beim Wiedereinscheren mit dem Heck, sodass die 79-Jährige stürzte. Der 33 Jahre alte Busfahrer fuhr zunächst weiter, hieß es. Als die Polizei ihn stellte, gab er demnach an, dass er den Zusammenstoß nicht bemerkt hätte.

Die Beamten ermitteln gegen ihn wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.