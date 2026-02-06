Dessau-Roßlau - Die Busse in Dessau fahren seit dem Morgen wieder regulär. Alle Linien bei der Dessauer Verkehrs GmbH (DVG) waren am Donnerstag aufgrund der Witterungsbedingungen eingestellt worden, wie die Stadtwerke Dessau mitgeteilt hatten. Nun sind die Busse wieder nach Plan unterwegs. Die Straßenbahnen fahren nach wie vor. „Die Sicherheit von Fahrgästen und Fahrpersonal hat für uns weiterhin oberste Priorität und wir beobachten die Wetter- und Straßenlage kontinuierlich“, hieß es.

Gefrierender Regen verursacht in Sachsen-Anhalt noch immer Glatteis auf den Straßen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) besteht auch am Wochenende bei Temperaturen um die 0 Grad noch Glättegefahr.