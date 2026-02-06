weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  3. Kriminalität: Trickbetrug in Weimarer Zahnarztpraxis – 20.000 Euro weg

Eine Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis erhält einen Anruf. Eine Frau gibt sich als Bankangestellte aus - und entlockt der Praxismitarbeiterin so 20.000 Euro.

Von dpa 06.02.2026, 08:48
Eine Mitarbeiterin der Zahnarztpraxis wurde Opfer einer Betrügerin. (Symbolbild)
Eine Mitarbeiterin der Zahnarztpraxis wurde Opfer einer Betrügerin. (Symbolbild) picture alliance / dpa

Weimar - Eine Zahnarztpraxis in Weimar ist durch einen Trickbetrug um knapp 20.000 Euro bestohlen worden. Eine angebliche Bankangestellte hatte am Donnerstag mit einer Mitarbeiterin der Zahnarztpraxis telefoniert, wie die Polizei mitteilte. Die Betrügerin gab an, dass der Praxis fälschlicherweise Geld überwiesen worden sei und jene Überweisungen nun rückgängig gemacht werden müssten. Daraufhin gab die Praxis-Mitarbeiterin die Buchungen frei. Der Betrug flog schließlich auf und die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.