Die Busse rollen langsam wieder, aber längst nicht überall: Welche Linien in Bremen nach dem Komplettausfall wieder fahren - und wo noch Einschränkungen bestehen.

Seit dem Nachmittag verkehren nach Angaben des Unternehmens wieder einzelne Linien. Andere bleiben vorerst eingestellt.

Bremen - Nach dem witterungsbedingten Komplettstopp hat die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) den Busverkehr in Bremen teilweise wieder aufgenommen. Seit dem Nachmittag verkehren nach Angaben des Unternehmens wieder einzelne Linien. Andere bleiben vorerst eingestellt.

Weiterhin Verspätungen, Umleitungen und kurzfristige Ausfälle

Wieder unterwegs sind demnach die Buslinien 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 52, 57 und 58. Alle übrigen Buslinien in Bremen-Stadt und Bremen-Nord fahren weiterhin nicht, wie es hieß.

Die BSAG weist darauf hin, dass es auch auf den wieder aufgenommenen Linien weiterhin zu erheblichen Verspätungen, Umleitungen und kurzfristigen Ausfällen kommen kann. Gleiches gilt für den Verkehr der Straßenbahn: Dort sei der Betrieb zwar nicht vollständig eingestellt, es komme aber ebenfalls zu Einschränkungen.

Informationen für Fahrgäste im Internet und per Telefon

Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt unbedingt über den aktuellen Stand informieren. Eine regelmäßig aktualisierte Übersicht gibt es auf der Internetseite der BSAG sowie in der FahrPlaner-App. Telefonische Auskünfte erteilt zudem die 24-Stunden-Servicehotline des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen (VBN).