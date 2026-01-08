Wegen des Winterwetters wird vielerorts im Norden mit Einschränkungen gerechnet. Um Klarheit für die Fahrgäste zu schaffen, ist in Oldenburg schon früh eine Entscheidung gefallen.

Das Winterwetter sorgt am Freitag für Ausfälle im Busverkehr in Oldenburg. (Symbolbild)

Oldenburg - Angesichts der Warnung vor starkem Schneefall wird der Busverkehr in Oldenburg am frühen Freitagmorgen eingestellt. Aus sicherheitsrelevanten Gründen werde der Verkehr aller Buslinien ruhen, teilte die VWG mit. Das gelte bis auf weiteres.

Durch das Wintertief „Elli“ erwarten die Verantwortlichen Bedingungen, die die Verkehrswege stark beeinträchtigen und die Unfallgefahr erhöhen. „Mit dieser frühen Entscheidung möchten wir unseren Fahrgästen zudem die Möglichkeit geben, sich frühzeitig auf die Situation einzustellen“, schreibt das Unternehmen.