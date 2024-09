Teile der Carolabrücke in Dresden stürzen in der Nacht ein. Betroffen sind das Straßenbahngleis und Teile des Gehwegs. Eine Straßenbahn war nicht auf der Brücke.

Dresden - Die Carolabrücke in Dresden ist in der Nacht teilweise eingestürzt. Betroffen sei der Brückenzug, auf dem die Straßenbahngleise und einer der Gehwege gewesen seien, teilte ein Sprecher des Lagezentrums in Dresden am Morgen mit.

Von den Dresdner Verkehrsbetrieben hieß es, eine Straßenbahn habe sich in den Nachtstunden nicht auf der Brücke befunden. Somit seien Fahrgäste und Fahrzeuge nicht zu Schaden gekommen.

Carolabrücke in Dresden eingestürzt - Teilstück sollte ab 2025 saniert werden

Durch den Einsturz der Brücke sind weite Teile Dresdens am frühen Morgen ohne Heizung, da Fernwärmeleitungen über die Brücke führten.

Die Carolabrücke gehört zu den wichtigsten Elbquerungen in Dresden. Sie verbindet Alt- und Neustadt zwischen Regierungsviertel und Synagoge.

Die Brücke wurde 1971 neu errichtet und seit 2019 saniert. Der jetzt teilweise eingestürzte Brückenabschnitt sollte ab 2025 erneuert werden.