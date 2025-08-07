Die CDU in Sachsen-Anhalt setzt vor der Landtagswahl im nächsten Jahr auf einen personellen Wechsel. Was plant Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Sven Schulze?

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Sven Schulze hat einer möglichen Zusammenarbeit mit der AfD eine Absage erteilt. „Es gibt für uns dort keine Zusammenarbeit“, sagte Schulze in Magdeburg. Was Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) stets betont habe, gelte an dieser Stelle auch für ihn.

Haseloff tritt zur Landtagswahl 2026 nicht erneut als CDU-Spitzenkandidat an. Stattdessen will der 46-jährige Schulze kandidieren. Final wird bei der CDU über die Spitzenkandidatur bei der Listenaufstellung am 1. November entschieden.

Schulze kündigte an, nach der Landtagswahl 2026 den Kurs Haseloffs fortsetzen zu wollen. „Ich möchte nicht, dass das Land von den Füßen auf den Kopf gestellt wird“, sagte der CDU-Landeschef. Er stehe für Stabilität. Der Fokus werde unter anderem auf dem ländlichen Raum, der inneren Sicherheit, der Wirtschaftspolitik und der sozialen Gerechtigkeit liegen. Man wisse, wie wichtig diese Wahl für ganz Deutschland sei, betonte Schulze.